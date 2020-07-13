В Заксобрании обсудили проблемы содержания бездомных животных в Иркутской области

13 Июль 2020 2020-07-13T05:53:20+03:00

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В Законодательном Собрании Иркутской области обсудили ситуацию с отловом безнадзорных животных в Приангарье. В парламенте, напомним, создана по этому вопросу временная рабочая группа.

Как рассказал глава комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов, из муниципалитетов поступает много жалоб, что бродячих животных становится больше, есть случаи нападения собак на людей.

«Несмотря на то, что законом, который мы приняли в начале года, стоимость отлова одного животного была увеличена в 2,5 раза, количество желающих заниматься этой работой не увеличилось. Деньги уже перечислены в муниципалитеты, проводятся аукционы на услуги по отлову животных, однако часто на торги никто не выходит. Кроме прочего, у муниципалитетов нет возможности проконтролировать качество выполнения работ по контракту. Поэтому звучат предложения передать полномочия в сфере обращения с животными на уровень области, - пояснил Роман Габов».

Зампредседателя правительства Иркутской области Тимур Магомедов также уточнил, что сейчас разрабатывается проект строительства трех приютов по содержанию бездомных животных. Планируется, что они будут расположены в Иркутском районе, в Тулуне и Братске. Однако пока не определена стоимость их строительства и содержания, не уточнена зона ответственности и полномочия.

ИСТОЧНИК KP.RU