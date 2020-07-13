2020-07-13T11:28:36+03:00
Общество

Ресурсный центр по поддержке добровольчества откроют в Иркутской области

Он будет создан в 2021 году
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.
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В 2021 в Приангарье планируют открыть ресурсный центр по поддержке добровольчества на базе Иркутского государственного университета. Его главными задачами станет подготовка волонтеров к действиям в чрезвычайных ситуациях, повышение уровня культуры безопасности подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание молодежи. Подготовку будут вести по программам Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Об этом шла речь на встрече врио губернатора региона Игоря Кобзева с членом Общественной палаты РФ, руководителем Всероссийского студенческого корпуса Евгением Козеевым, а также руководителем Иркутского регионального отделения ВСКС Яковом Миндрулевым.

«Вклад добровольцев неоценим, ситуация с Тулуном это доказала. Тогда каждый работал, не жалея себя, оказывал помощь, морально поддерживал пострадавших. Добровольцы помогали и в тушении лесных пожаров. Это достойно уважения. Конечно, их необходимо подготавливать, обучать, региональные власти готовы оказать поддержку в этом вопросе, - отметил Игорь Кобзев».

Напомним, летом прошлого года 100 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей целый месяц работали в Тулуне, где произошло наводнение. Волонтеры помогали МЧС России, занимались откачкой воды и просушкой помещений, доставляли людям гуманитарную помощь, разбирали завалы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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