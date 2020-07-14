Житель Иркутской области отправил сдавать ЕГЭ вместо себя родственника

14 Июль 2020 2020-07-14T04:54:16+03:00

32-летний мужчина решил поступать в вуз, но побоялся, что не наберет нужное количество баллов

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Многие накануне серьезных экзаменов мечтают о двойнике, отлично разбирающемся в предмете. О подобном наверняка грезил и 32-летний мужчина, решивший, наконец, получить высшее образование. Конечно, для этого нужно было сдать ЕГЭ. Однако, школа далеко, программа забыта. Так мужчина решил отправить на экзамен похожего на него 28-летнего родственника, знавшего предмет лучше самого «абитуриента».

«Несмотря на то, что на первоначальном этапе молодой человек сумел ввести в заблуждение членов комиссии, в дальнейшем его подлинная личность была установлена, а сам он признался в подлоге», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Таким образом, оба мужчины совершили административное правонарушение по статье «Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации и предусмотренных законодательством об образовании олимпиад школьников, а равно нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации».

Наказание будет назначено им в ближайшее время. Им грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU