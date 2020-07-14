14 Июль 2020 2020-07-14T14:43:33+03:00

Подросток из Бурятии погиб от удара током во время окрашивания дома. Фото: СУ СК России по Иркутской области

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Трагедия в одном из домов бурятского улуса Далахай произошла днем, 14 июля. 15-летний подросток, который проводил лето у бабушки, решил помочь ей покрасить наружные стены дома. Парень приставил к стене металлическую лестницу, взобрался по ней и начал красить. При этом рядом с лестницей, находились настенные крюки, к которым крепились провода ввода электричества в дом. Изоляции у проводов не было. Во время покраски, школьник случайно соприкоснулся с проводкой, и получив сильный удар электротоком, упал на землю. Бабушка пыталась оказать ему первую помощь, но это не помогло. Мальчик скончался на месте.

- На правой кисти погибшего ребенка нашли следы, похожие на поражения электрическим током, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Сейчас выясняются все подробности трагедии.

Следователи в очередной раз призывают сибиряков соблюдать меры предосторожности при проведении строительных, монтажных и отделочных работ, особенно к тем, к которым привлекаются дети

ИСТОЧНИК KP.RU