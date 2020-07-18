Еще 185 случаев заражения COVID-19 подтвердились в Иркутской области

18 Июль 2020 2020-07-18T07:05:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области 18 июля продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки число заболевших выросло еще на 185. С начала апреля, когда в регионе были отмечены первые зараженные, диагноз COVID-19 был подтвержден уже 11 447 раз.

«В больницах на сегодня в регионе находятся на лечении 1 256 человек, 91 пациент в тяжелом состоянии», - отмечают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Иркутской области. – «Еще 2 865 человек наблюдаются амбулаторно».

Как мы видим, несмотря на общий рост случаев, число тех, кто имеет ощутимые симптомы болезни, в принципе не очень велико. Иркутяне и жители региона продолжают выздоравливать, и достаточно серьезными темпами. Из 11 447 вылечились уже 7166 человек, за сутки выписали 218. И число выздоровевших заметно выше, чем заболевших.

К несчастью, утром 18 июля стало известно о смерти еще трех человек от коронавируса. Общее число жертв в регионе уже 160: причиной смерти 92 из них стал COVID-19, еще 68 умерли из-за иных тяжелых болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU