Жительница Иркутской области незаконно получала пособие по безработице

18 Июль 2020 2020-07-18T05:39:53+03:00

Она скрыла, что работала у фермера и получала зарплату

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В селе с работой сложно, а зарплаты невысокие. Деревенским жителям приходится работать на своем участке, чтобы хорошо жить. Многие, не найдя места, становятся на учет в центрах занятости и получают пособие по безработице. Но, если работа появится, необходимо от него отказаться. Иначе за это придется ответить, как за мошенничество. Подобный случай произошел в Бохане.

"Установлено, что 41-летняя местная жительница, признанная в установленном порядке безработной, получала пособие по безработице с сентября 2018 года по март 2019 года, умолчав о том, что она осуществляет трудовую деятельность в фермерском хозяйстве и получает заработную плату", - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Подсчитано, что крестьянке переплатили более 40 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по мошенничеству с выплатами. Незаконно полученые средства будут взысканы по суду.

ИСТОЧНИК KP.RU