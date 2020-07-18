Число выздоровевших от коронавируса в Иркутской области превысило 7 тысяч

18 Июль 2020 2020-07-18T07:16:47+03:00

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Иркутская область вместе с большинством регионов Сибири наконец преодолела пик распространения коронавируса. Об этом накануне заявили аналитики. Об этом говорят и цифры. Количество новых случаев заражения значительно уменьшилось, и на утро 18 июля составило 185. Это самый низкий показатель за последние две недели. В то же время число выздоровевших значительно выросло и достигло 7166.Это данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Иркутской области.

В частности, сообщается о том, что за минувшие сутки из больниц в связи с выздоровлением выписано еще 218 жителей региона. Госпитализировано на сегодняшний день 1256 человек, в том числе 91 из них находится в тяжелом состоянии.

Увы, но это не повод расслабляться. Инфекция продолжает оставаться серьезной. За прошедшие сутки умерло еще три человека, а общее число смертей с коронавирусом достигло 160, в том числе непосредственно по этой причине - 92.

ИСТОЧНИК KP.RU