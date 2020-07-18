Покупатель внедорожника из Ангарска стал жертвой мошенников

18 Июль 2020 2020-07-18T07:36:32+03:00

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Покупки через интернет - дело удобное, но, увы, рискованное. Особенно, когда продавец требует предоплату. Можно лишиться денег и не получить покупку. Такая история произошла с 34-летним жителем Ангарска, который решил через популярный сервис продажи автомобилей приобрести себе новый внедорожник.

" Для этого он подыскал на сайте подходящий вариант – объявление о продаже авто «Тойота Ленд Крузер Прадо», 2013 г.в., за 1,6 млн.рублей являлось одним из наиболее привлекательных в соотношению цены и комплектации транспортного средства среди всех аналогичных предложений по стране", - сообщают подробности в ГУ МВД по Иркутской области.

Во время обсуждения сделки, продавец, якобы находящийся на территории Волгоградской области, согласился доставить автомобиль покупателю. Для этого он попросил перечислить ему сто тысяч рублей и сообщил данные перегонщика, который и должен привезти машину. Однако через несколько дней сумма, которую потребовал владелец иномарки, выросла еще на 300 тысяч. Это уже насторожило ангарчанина, он предложил вернуть выплаченные 100 тысяч. В ответ автор объявления и "дальнобойщик" попросту отключили телефоны.

Сейчас в этом деле разбирается полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU