В Бурятии осудили двух братьев, которые до смерти забили прохожего

18 Июль 2020 2020-07-18T12:05:37+03:00

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В Улан-Удэ поставлена точка в уголовном деле, по которому проходят два двоюродных брата 25 и 28 лет. Два года назад они до смерти забили случайного прохожего.

Все произошло 3 мая 2018 года. В тот день братья выпивали алкоголь в компании своих знакомых. Вечером, они пьяными решил покататься по городу на автомобиле Toyota Camry. Около полуночи они припарковались на автобусной остановке «Лебедева», на улице Ключевская. Вскоре к их машине подошел незнакомый мужчина, который попросил подвезти его. Во время разговора между мужчинами завязалась ссора, которая переросла в потасовку. Братья выскочили из машины, и начали кулаками бить прохожего по голове. Когда тот упал на землю, один из братьев продолжил пинать его ногами по голове.

Скорую пострадавшему вызвал другой случайный прохожий. Три месяца избитый мужчина провел в больнице, но врачам спасти ему жизнь не удалось 9 августа он умер от травм головы. Братьев задержали и предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее сметь потерпевшего». На днях они услышали приговор суда.

- Один брат приговорен к 13 годам заключения, второй к 9 годам 7 месяцам, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Также им предстоит выплатить родственникам погибшего 1,5 млн. рублей в счет возмещения причиненного преступлением морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU