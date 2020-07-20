20 Июль 2020 2020-07-20T05:09:05+03:00

Туриста с Соболиных озер бортом МЧС доставили в Иркутск Фото: ГУ МЧС по Бурятии

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Спасатели МЧС республики Бурятии доставили на самолете в Иркутск туриста, которому стало плохо. Мужчина 1995 года рождения отдыхал у озер Соболиных, что находятся на хребте Хамар-Дабан в Кабанской районе республики.

- Вызов поступил от его спутницы, которая сообщила, что у мужчина болен сахарным диабетом и состояние его здоровья резко ухудшилось, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия. – Из Выдрино к ним на аэроглиссере «Пиранья» выдвинулись спасатели.

Добраться у МЧСовцев получилось до слияния рек Снежная и Селенгинка, дальше до озера шли пешком.

- Житель Усолья-Сибирского находился в тяжелом состоянии - у него слабость и непрекращающаяся рвота, - рассказывают спасатели. – Так как путь с носилками занял бы продолжительное время, решили вызывать авиацию. С базы Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО борт Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России забрал двух спасателей и врача дежурной смены.

Прибывшие на место на вертолете забрали туристов в Иркутск и передали врачам медицины катастроф.

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ИСТОЧНИК KP.RU