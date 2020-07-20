2020-07-20T06:35:42+03:00
Происшествия

Нефтяное пятно на Байкале возле Ольхона ликвидировано

Идет проверка по загрязнению озера
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Нефтяное пятно на Байкале возле Ольхона ликвидировано.Нефтяное пятно на Байкале возле Ольхона ликвидировано.
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Нефтяное пятно на Байкале у Ольхона ликвидировано накануне, сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры. Напомним, появилось оно из-за того, что вытекло топливо из бака частного судна, пришвартованного на причале Хужира. ЧП произошло во время сильного шторма. КП-Иркутск писала об этом 16 июля.

"Ликвидацию загрязнения проводили, в том числе, с помощью адсорбентов, разлагающих нефтепродукты. Эти адсорбенты не требуют дополнительной утилизации.Работы до самого их окончания строго контролировались Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой" , - уточняет ведомство.

Пока не названо точное количество разлитого топлива, уточняется вред природе и определяется круг виноватых в происшествии. Этим заняты следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. По результатам проверки будет принято решение об ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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