Спасатели вывезли с хребта Хамар-Дабан пострадавшего туриста

20 Июль 2020 2020-07-20T09:25:35+03:00

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Трагедией едва не закончился поход в горы Хамар-Дабана для 25-летнего жителя Усолья-Сибирского. На Соболиных озерах, куда они отправились вдвоем с подругой, у него из-за сильных физических нагрузок обострился диабет. Впрочем, точный диагноз должны еще поставить врачи Иркутской областной больницы, куда его доставит медицина катастроф. С просьбой о помощи в Байкальский поисково-спасательный отряд обратилась девушка.

"Четыре спасателя Слюдянского поисково-спасательного подразделения БПСО выехали к месту происшествия. Из поселка Выдрино на аэроглиссере «Пиранья» спасатели дошли до слияния рек Снежная и Селенгинка, откуда пошли пешком до озера Соболиное, где и обнаружили пострадавших. Спасатели сообщили, что мужчина находится в тяжелом состоянии, у него слабость и непрекращающаяся рвота", - рассказывают в пресс-службе БПСО .

Доставлять больного, который был в очень тяжелом состоянии, на носилках не стали. Эвакуировать решили с применением авиации. На помощь пострадавшему отправились два спасателя и врач. Уже спустя полтора часа в аэропорту Иркутска они передали пострадавшего иркутским медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU