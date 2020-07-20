2020-07-20T09:11:24+03:00
Происшествия

Пожар в городе Ангарске: трое человек спасены, один пострадал

Скорее всего, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем
Вера ПАНЧУКОВА
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Пожар в городе Ангарске: трое человек спасены, один пострадал.Пожар в городе Ангарске: трое человек спасены, один пострадал.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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За выходные 18 и 19 июля на территории Приангарья было зарегистрировано более двадцати пожаров. Смертельных случаев нет, травмы у одного человека, трое спасены.

«Ночью 19 июля на телефон МЧС России поступило сообщение о пожаре в 29 микрорайоне города Ангарска.», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - На место направили пожарных из местной части №9.

Огонь вспыхнул на третьем этаже пятиэтажного дома в однокомнатной квартире. К прибытию подразделения пламя уже погасили тем, что оказалось под рукой, оставалось устранить задымление.

Найденная без сознания пятидесятилетняя владелица квартиры помещена в больницу с отравлением угарным газом. Еще трое жильцов были спасены сотрудниками пожарной службы, остальным удалось эвакуироваться самостоятельно. МЧС предполагает, что возможной причиной возникшего пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Напомним, что большая часть пожаров в июле (более 200 случаев) произошла именно по этой причине

ИСТОЧНИК KP.RU

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