2020-07-20T10:53:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Диспансеризация старшего поколения пройдет в августе в Иркутской области

Перед медиками стоит задача возобновить плановую медицинскую помощь
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Диспансеризация старшего поколения пройдет в августе в Иркутской области.Диспансеризация старшего поколения пройдет в августе в Иркутской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Обязательная диспансеризация старшего поколения пройдет в Иркутской области в августе. Решение об этом принято на заседании оперативного штаба в правительстве региона. Это возможно, прежде всего, потому, что выздоровели уже 60% заболевших коронавирусом, а лечение трех тысяч из них продолжается амбулаторно в связи с тем, что заболевание протекает легко. Напомним, всего с начала пандемии в Иркутской области зарегистрировано 11806 случаев заражения этой инфекцией.

– За последние двое суток в регионе выздоровевших больше, чем заболевших. Цифры обнадеживают, однако расслабляться нельзя. Все поликлиники и учреждения здравоохранения включились в работу по сопровождению больных, которые проходят лечение на дому. В обязательном порядке мы проведем диспансеризацию старшего поколения, тех, кто находится на самоизоляции. Планируется, что обследование будет проходить в поликлиниках по месту жительства, в определенные дни, вероятнее всего, в субботу, чтобы не допускать массового скопления людей, - подчеркнул исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

Пожилым людям, а также тем, у кого тяжелые хронические заболевания, последние 4 месяца дались нелегко. Они могли рассчитывать только на экстренную помощь по показаниям, никакого планового лечения в период эпидемии организовать было нельзя, просто опасно. Теперь прежний объем медпомощи должен возобновиться.

Отмечено, что задача минздрава и Роспотребнадзора - сделать все, чтобы не разыгралась вторая волна коронавируса или смягчить ее удар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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