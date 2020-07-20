2020-07-20T13:01:04+03:00
Общество

Эксперты рассказали, что бюджетный отдых на Байкале подорожал

Поездка на озеро на двоих с перелетом обойдется на неделю в 60 тысяч рублей
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Эксперты рассказали, что бюджетный отдых на Байкале подорожал.Эксперты рассказали, что бюджетный отдых на Байкале подорожал.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Сравнивает цены и возможности отдохнуть в популярных курортных зонах России аналитическая служба ассоциации туроператоров "АТОР". Согласно их выводам, минимальная стоимость отдыха в южных районах страны до сих пор значительно ниже, чем в прошлом году. Однако комфортный отдых с питанием "все включено" уже подорожал практически на треть. Выросли цены и на популярных "неюжных" направлениях.

"Минимальные цены на турпакеты в Калининград остались, по сравнению с предыдущим замером, на том же уровне. Стартовые цены на турпакеты в Хакасию даже немного упали в цене, а вот Алтай и Байкал несколько подорожали: вероятно, дело в более активном спросе на фоне дефицита мест на юге России", - отмечают аналитики.

А вот слетать на юг для жителей центра страны дешевле. По "минималке", отправившись в Крым и Краснодар, можно уложиться в 30 тысяч. Год назад за это уже удовольствие примерно такого же уровня пришлось бы платить 35-40 тысяч рублей. Тут надо сказать, что из Сибири отдых на юге подороже будет. Дорогие билеты на самолет никто не отменял.

ИСТОЧНИК KP.RU

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