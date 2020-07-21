Коронавирус подтвердился еще у 170 человек в Иркутской области
В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Правда, таких цифр, как неделю назад, когда число больных вырастало на 200 и больше в день, уже не наблюдается. Сегодня, 21 июля, диагноз COVID-19 подтвердился у 170 человек.
«Общее число случаев заражения в регионе с начала пандемии 11 976», - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Также приводятся данные о количестве выздоровевших, их больше 60%, а общее число подходит к восьми тысячам - 7846 За прошедшие сутки на 21 июля вылечились от коронавируса еще 354 человека, практически в 2 раза больше, чем поставлено диагнозов.
Увы, но эта болезнь приводит и к трагедиям. Растет и количество умерших.За последние сутки регион потерял еще четверых. Общее число смертей 167: из них 98 человек скончались от COVID-19, причиной смерти 69 стали иные заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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