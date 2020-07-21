2020-07-21T05:24:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус подтвердился еще у 170 человек в Иркутской области

Опубликованы данные на 21 июля
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Количество случаев заражения в Иркутской области продолжает расти, но пик болезни уже пройден.Количество случаев заражения в Иркутской области продолжает расти, но пик болезни уже пройден.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Правда, таких цифр, как неделю назад, когда число больных вырастало на 200 и больше в день, уже не наблюдается. Сегодня, 21 июля, диагноз COVID-19 подтвердился у 170 человек.

«Общее число случаев заражения в регионе с начала пандемии 11 976», - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Также приводятся данные о количестве выздоровевших, их больше 60%, а общее число подходит к восьми тысячам - 7846 За прошедшие сутки на 21 июля вылечились от коронавируса еще 354 человека, практически в 2 раза больше, чем поставлено диагнозов.

Увы, но эта болезнь приводит и к трагедиям. Растет и количество умерших.За последние сутки регион потерял еще четверых. Общее число смертей 167: из них 98 человек скончались от COVID-19, причиной смерти 69 стали иные заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще четверо человек с коронавирусом скончались в Иркутской области
Продавец автомобилей обманул иркутян на 12 миллионов рублей
Коронавирус подтвердился еще у 170 человек в Иркутской области
22 июля в еженедельнике «Комсомольская правда» - итоговые результаты розыгрыша призов викторины «Конституция - это я!»
Эксперты рассказали, что бюджетный отдых на Байкале подорожал
Прокуратура приняла меры к недобросовестному застройщику в Тулуне
Диспансеризация старшего поколения пройдет в августе в Иркутской области
Спасатели вывезли с хребта Хамар-Дабан пострадавшего туриста
Пожар в городе Ангарске: трое человек спасены, один пострадал
На площадке ТПП Восточной Сибири состоялся вебинар, посвященный гигиеническим требованиям к условиям труда работающих с учетом эпидемиологической ситуации