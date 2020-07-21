Коронавирус подтвердился еще у 170 человек в Иркутской области

21 Июль 2020 2020-07-21T05:24:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Правда, таких цифр, как неделю назад, когда число больных вырастало на 200 и больше в день, уже не наблюдается. Сегодня, 21 июля, диагноз COVID-19 подтвердился у 170 человек.

«Общее число случаев заражения в регионе с начала пандемии 11 976», - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Также приводятся данные о количестве выздоровевших, их больше 60%, а общее число подходит к восьми тысячам - 7846 За прошедшие сутки на 21 июля вылечились от коронавируса еще 354 человека, практически в 2 раза больше, чем поставлено диагнозов.

Увы, но эта болезнь приводит и к трагедиям. Растет и количество умерших.За последние сутки регион потерял еще четверых. Общее число смертей 167: из них 98 человек скончались от COVID-19, причиной смерти 69 стали иные заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU