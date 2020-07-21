2020-07-21T05:26:21+03:00
Происшествия

Продавец автомобилей обманул иркутян на 12 миллионов рублей

В общей сложности он обманул 28 человек
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Продавец автомобилей обманул иркутян на 12 миллионов рублей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиПродавец автомобилей обманул иркутян на 12 миллионов рублей. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Преступную схему, как подзаработать денег в автомобильной сфере, придумал житель Зимы. В 2011-2013 годах он, оказываясь посредником при покупках и продажах автомобилей, получал от иркутян деньги или машины и не возвращал. Например авто он продавал на рынке в Иркутске, и даже не отдавал вырученные за него деньги владельцу. Наоборот, он брал с него еще сумму, обещая купить для него более дорогую машину.

Придумывал он и разные причины, по которым не может вернуть деньги. Например, ссылался на форс-мажорные обстоятельства, на проблемы с документами на авто, на внезапную поломку, ДТП и другие трудности. В каждом конкретном случае ущерб владельцам автомобилей варьировался от 100 тысяч рублей до 1 миллиона. Ну а в общей сложности он обманул 28 человек на 12 млн. рублей.

В 2013 году мужчина скрылся от следствия и целых 6 лет находился в федеральном розыске. В октябре прошлого года полицейские задержали его в Красноярском крае и доставили в Иркутск. Выяснилось, что он официально нигде не работал, жил по поддельному иностранному паспорту и представлялся гражданином Армении.

- Возбуждены уголовное дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Расследование дела уже завершено и передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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