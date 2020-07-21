2020-07-21T05:37:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще четверо человек с коронавирусом скончались в Иркутской области

Количество выздоровевших подходит к 8 тысячам
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Еще четверо человек с коронавирусом скончались в Иркутской области.Еще четверо человек с коронавирусом скончались в Иркутской области.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Новые потери в борьбе с коронавирусом за прошедшие сутки, к утру 21 июля зафиксировал минздрав региона. От COVID-19 умерли еще три человека, а от осложнений других тяжелых заболеваний, которые не выдержали ослабленные вирусом люди - еще один. Общее число смертей - 167, из них непосредственно от новой инфекции погибли 98 жителей региона, от иных заболеваний - 69. Увы, но общемировая медицинская практика подтверждает, что эти смерти неизбежны, не каждый организм выдержит атаку болезни.

"Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в Иркутской области с начала пандемии достигло 11 тысяч 976" - сообщает пресс-служба правительства Приангарья. - При этом более 60% заразившихся уже вылечились".

Это так, и это позитивные новости о коронавирусе на 21 июля. Количество выздоровевших достигло 7846 и только за прошедшие сутки увеличилось на 354. Сравним - количество заболевших тоже выросло, но в 2 раза меньше - на 170, В больницах сейчас находятся немногим более тысячи человек - 1108, а лечатся амбулаторно 2885.

ИСТОЧНИК KP.RU

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