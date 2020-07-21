Новый жилой микрорайон появится в Иркутске у Чертугеевского залива

21 Июль 2020 2020-07-21T07:03:42+03:00

А у вокзала будет транспортно-пересадочный узел, что должно снизить количество пробок. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Новый жилой микрорайон запланировали построить в Иркутске на территории Чертугеевского полуострова. Но высоток на нем не будет. Запланировано строительство в основном трех- и пятиэтажных домов. Зато там планируется построить многофункциональный центр Областной детской клинической больницы, а также комплекс для самбо, дзюдо и спортивной борьбы и концертный зал. Эти вопросы обсудили на первом в этом году градостроительном совете.

Иркутск вообще должен активнее решать накопившиеся проблемы, и прежде всего, с ливневой канализацией, которая исторически практически отсутствует в старом центре города. Администрация Иркутска проведет ревизию городской ливневки, будут спроектированы и новые очистные.

Еще одна задача, которая будет решаться в ближайшее время в областном центре - это борьба с пробками.

"В Иркутске сейчас разрабатывается система транспортно-пересадочных узлов. Она позволит снизить количество межмуниципальных маршрутов общественного транспорта, а также индивидуального транспорта жителей близлежащих территорий. Это приведет к улучшению дорожной ситуации", - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В генеральном плане города Иркутска предусмотрено размещение нескольких таких узлов, в частности, в районе аэропорта, центра, и железнодорожных станций -Иркутска-пассажирского и Иркутска-сортировочного.

Очень важный вопрос- что будет с территорией бывшего авиационного военного училища. Проект развития его будет обсуждаться с жителями города. Предполагается строительство новой поликлиники, двух детских садов, школы и других социально значимых объектов.

Что же касается мест отдыха горожан, то здесь речь шла о двух территориях. На Верхней набережной от плотины ГЭС в 2021 году будет выполнено берегоукрепление, а затем до 2024 года – благоустройство. Те же самые работы запланированы и для набережной р. Ангара от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь».

ИСТОЧНИК KP.RU