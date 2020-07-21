Пытаясь купить шпица через интернет, трое сибиряков лишились средств

21 Июль 2020 2020-07-21T08:53:20+03:00

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Последние способы обмана в интернете говорят о том, что некоторые вещи онлайн покупать все же не стоит. Так, явно лично необходимо приобретать квартиру, машину и делать другие дорогостоящие покупки. Желание дистанционно купить животных тоже провоцирует мошенников на обман. Именно пытаясь за несколько тысяч километров через объявление в сети купить собаку, житель Усолья-Сибирского стал жертвой аферистки

"Все произошло 10 июля, когда усольчанин из многочисленных объявлений в интернете о продаже собак породы шпиц наткнулся на привлекательное предложение. Когда он позвонил по указанному в объявлении телефону, на связь с ним вышла женщина, которая пояснила, что находится в Уфе, но это не проблема. Доставить питомца будущему хозяину женщина пообещала самолетом, на что требовались деньги. Сначала это предложение мужчину смутило, и все же низкая стоимость самого шенка взяла над разумом верх", - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Надо ли говорить. что финал у истории печальный? На доставку собаки мужчина отправил его "владелице" более 5 тысяч рублей. Решив, видимо, что дальше вытягивать деньги опасно и незадачливый покупатель может обратиться в полицию, мошенница отключила телефон. Но отвечать за свои поступки ей все-таки придется - "продавщицу" разыскивают. За мошенничество. На покупке шпица "недорого" поймались уже трое жителей Усолья-Сибирского.

ИСТОЧНИК KP.RU