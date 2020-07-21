2020-07-21T08:53:20+03:00
Происшествия

Пытаясь купить шпица через интернет, трое сибиряков лишились средств

Они переводили мошеннице деньги на доставку собаки
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Пытаясь купить шпица через интернет, трое сибиряков лишились средств.Пытаясь купить шпица через интернет, трое сибиряков лишились средств.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Последние способы обмана в интернете говорят о том, что некоторые вещи онлайн покупать все же не стоит. Так, явно лично необходимо приобретать квартиру, машину и делать другие дорогостоящие покупки. Желание дистанционно купить животных тоже провоцирует мошенников на обман. Именно пытаясь за несколько тысяч километров через объявление в сети купить собаку, житель Усолья-Сибирского стал жертвой аферистки

"Все произошло 10 июля, когда усольчанин из многочисленных объявлений в интернете о продаже собак породы шпиц наткнулся на привлекательное предложение. Когда он позвонил по указанному в объявлении телефону, на связь с ним вышла женщина, которая пояснила, что находится в Уфе, но это не проблема. Доставить питомца будущему хозяину женщина пообещала самолетом, на что требовались деньги. Сначала это предложение мужчину смутило, и все же низкая стоимость самого шенка взяла над разумом верх", - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Надо ли говорить. что финал у истории печальный? На доставку собаки мужчина отправил его "владелице" более 5 тысяч рублей. Решив, видимо, что дальше вытягивать деньги опасно и незадачливый покупатель может обратиться в полицию, мошенница отключила телефон. Но отвечать за свои поступки ей все-таки придется - "продавщицу" разыскивают. За мошенничество. На покупке шпица "недорого" поймались уже трое жителей Усолья-Сибирского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Система торгово-промышленных палат внесла предложения по корректировке национальных проектов
Установлены причины 14 лесных пожаров в Усольском районе
Судебный пристав из Иркутска отправилась под домашний арест за взятку
Пытаясь купить шпица через интернет, трое сибиряков лишились средств
Новый жилой микрорайон появится в Иркутске у Чертугеевского залива
Еще четверо человек с коронавирусом скончались в Иркутской области
Продавец автомобилей обманул иркутян на 12 миллионов рублей
Коронавирус подтвердился еще у 170 человек в Иркутской области
22 июля в еженедельнике «Комсомольская правда» - итоговые результаты розыгрыша призов викторины «Конституция - это я!»
Эксперты рассказали, что бюджетный отдых на Байкале подорожал
Прокуратура приняла меры к недобросовестному застройщику в Тулуне
Диспансеризация старшего поколения пройдет в августе в Иркутской области
Спасатели вывезли с хребта Хамар-Дабан пострадавшего туриста
Пожар в городе Ангарске: трое человек спасены, один пострадал
На площадке ТПП Восточной Сибири состоялся вебинар, посвященный гигиеническим требованиям к условиям труда работающих с учетом эпидемиологической ситуации