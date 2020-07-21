21 Июль 2020 2020-07-21T09:04:50+03:00

Судебный пристав из Иркутска отправилась под домашний арест за взятку. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Она отменила запрет на регистрацию имущества должника

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Под домашним арестом проведет время до конца следствия замначальника одного из отделов судебных приставов Иркутска. Она обвиняется во взятке, полученной за незаконные действия.

"По версии следствия, весной текущего года обвиняемая получила лично взятку в виде денег на сумму 30 000 рублей", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

Потребовалось отмена запрета на регистрационные действия в отношении имущества должника и окончание исполнительного производства. Поймали ее на этом сотрудники УФСБ России по региону. Накануне прошло задержание, которое провели следователи СК России.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Точку в этом деле поставит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU