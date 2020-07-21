2020-07-21T10:24:20+03:00
Общество

Установлены причины 14 лесных пожаров в Усольском районе

Большая их часть произошла из-за неосторожного обращения с огнем
Вера ПАНЧУКОВА
Поделиться:
Установлены причины 14 лесных пожаров в Усольском районе.Установлены причины 14 лесных пожаров в Усольском районе.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

Подразделение специального назначения по расследованию лесных пожаров, в которое вошли следователи МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории, окончило экспертизу в Усольском районе. Работали они в тесном взаимодействии с МВД и сотрудниками Росгвардии, обеспечивающих безопасность. Итог следствия - в одном случае обнаружено воздействие молнии, во всех остальных причиной пожаров неосторожное обращение с огнем.

«Сотрудники провели дополнительные осмотры мест лесных пожаров, опросили больше ста жителей близлежащих населённых пунктов, работников, принимавших участие в тушении пожаров, должностных лиц», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Прямо сейчас следственными органами МЧС производятся проверки 319 материалов о лесных пожарах, которые привели к возбуждению уголовных дел. Установление всех обстоятельств, причин и условий продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Система торгово-промышленных палат внесла предложения по корректировке национальных проектов
Установлены причины 14 лесных пожаров в Усольском районе
Судебный пристав из Иркутска отправилась под домашний арест за взятку
Пытаясь купить шпица через интернет, трое сибиряков лишились средств
Новый жилой микрорайон появится в Иркутске у Чертугеевского залива
Еще четверо человек с коронавирусом скончались в Иркутской области
Продавец автомобилей обманул иркутян на 12 миллионов рублей
Коронавирус подтвердился еще у 170 человек в Иркутской области
22 июля в еженедельнике «Комсомольская правда» - итоговые результаты розыгрыша призов викторины «Конституция - это я!»
Эксперты рассказали, что бюджетный отдых на Байкале подорожал
Прокуратура приняла меры к недобросовестному застройщику в Тулуне
Диспансеризация старшего поколения пройдет в августе в Иркутской области
Спасатели вывезли с хребта Хамар-Дабан пострадавшего туриста
Пожар в городе Ангарске: трое человек спасены, один пострадал
На площадке ТПП Восточной Сибири состоялся вебинар, посвященный гигиеническим требованиям к условиям труда работающих с учетом эпидемиологической ситуации