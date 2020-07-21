Установлены причины 14 лесных пожаров в Усольском районе
Подразделение специального назначения по расследованию лесных пожаров, в которое вошли следователи МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории, окончило экспертизу в Усольском районе. Работали они в тесном взаимодействии с МВД и сотрудниками Росгвардии, обеспечивающих безопасность. Итог следствия - в одном случае обнаружено воздействие молнии, во всех остальных причиной пожаров неосторожное обращение с огнем.
«Сотрудники провели дополнительные осмотры мест лесных пожаров, опросили больше ста жителей близлежащих населённых пунктов, работников, принимавших участие в тушении пожаров, должностных лиц», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Прямо сейчас следственными органами МЧС производятся проверки 319 материалов о лесных пожарах, которые привели к возбуждению уголовных дел. Установление всех обстоятельств, причин и условий продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU