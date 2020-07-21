Житель Иркутской области потерял деньги, перейдя по фейковой ссылке

21 Июль 2020 2020-07-21T12:16:38+03:00

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Возможностью платить за покупки с помощью смартфона, через мобильные приложения, которые сегодня есть почти у каждого крупного банка, удобно. Конечно, есть и риск. Прежде всего - потерять телефон, на котором не установлен пароль, вовремя не заблокировать счет при его потере. Есть и еще один риск, о котором мало вспоминают - перейти по фейковой ссылке. Именно так потерял деньги, по счастью небольшие, 30-летний житель Шелехова.

Набрав запрос в поисковике, он перешел по ссылке. Однако попал на сайт-клон, а разницу, обычно она несущественна и сразу в глаза не бросается, не заметил. Ввел свои данные полностью, что дало возможность мошенникам списать с его счета 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- Одну лишнюю цифру или букву в адресной строке браузера иногда действительно сложно заметить. Следует быть предельно внимательными при операциях со счетами и картами. А вот общаться по телефону с представителями банка не стоит. Лучше сразу отключайтесь и сами наберите номер телефона горячей линии финансового учреждения, который указан на карте. Этот номер, кстати, желательно сохранить не только в гаджете, но и в блокноте, чтобы в случае непредвиденной ситуации позвонить в банк с любого другого телефона и заблокировать счёт, - прокомментировал Евгений Арбатский, начальник ОМВД России по Шелеховскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU