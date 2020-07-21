2020-07-21T14:05:51+03:00
Происшествия

Бетоновоз в Иркутске протаранил 6 иномарок

Три человека доставлены в больницу
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Бетоновоз в Иркутске протаранил 6 иномарок.Бетоновоз в Иркутске протаранил 6 иномарок.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Крупная авария произошла на улице Карбышева в Иркутске. Бетоновоз на спуске протаранил шесть впереди идущих машин. Больше всего пострадал автомобиль с которым грузовик столкнулся первым - Тойота Ипсум, за рулем которой находилась женщина.

"Водитель, трехлетний ребенок - пассажир и его бабушка сейчас доставлены в больницу для диагностирования состояния их здоровья и оказания необходимой помощи. На месте работают экипажи ГИБДД. Другие детали инцидента уточняются", - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

По одной из версий, причиной случившегося мог стать отказ тормозной системы у грузовика, но не все столь очевидно. Возможны и другие варианты причин случившегося. В частности, полицейские не исключают и так называемый человеческий фактор, в том числе превышение скорости или невнимательность самого водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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