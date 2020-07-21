2020-07-21T15:15:20+03:00
Происшествия

Мать, избивавшая дочерей шнурами от электроприборов, предстанет перед судом в Бурятии

Женщина нигде не работает и пьет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Мать, избивавшая дочерей шнурами от электроприборов, предстанет перед судом в БурятииМать, избивавшая дочерей шнурами от электроприборов, предстанет перед судом в БурятииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Бурятии подошло к концу расследование дела, по которому проходит 35-летняя мать четверых детей. Ее обвиняют в диких истязаниях двух старших дочерей 11 и 10 лет. Следователи выяснили, что с марта 2019-го, на протяжении года, она, нигде не работая и злоупотребляя алкоголем, частенько «воспитывала» детей тем, что била их руками, и даже шнурами от электроприборов. Причем делала это за разные мелкие и незначительные провинности.

Неизвестно сколько бы продолжались эти истязания, если бы после очередного избиения, девочки не пришли в школу с кровоподтеками на лице. Раны заметила учительница, которая и сообщила об этом в полицию.

- В отношении матери девочек возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Собраны доказательства вины женщины и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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