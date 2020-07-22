2020-07-22T05:27:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус подтвердился еще у 176 жителей в Иркутской области

Стала известна последняя информация о COVID-19 на 22 июля
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Коронавирус подтвердился еще у 176 жителей в Иркутской области.Коронавирус подтвердился еще у 176 жителей в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутской области продолжает увеличиваться количество случаев заражения коронавирусом. Последнее время это число стабильно возрастает на 170-180 человек в день. Это много меньше, чем еще неделю назад и позволяет уверенно говорить о стабилизации ситуации. Сегодня, 22 июля, диагноз COVID-19 подтвердился у 176 жителей Приангарья.

«Общее число случаев заражения в регионе с начала пандемии 12 152», - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Относительно количества выздоровевших тенденция, притом весьма положительная, также сохраняется. Их общее число уже перевалило за 8 тысяч, а конкретно - 8133. За истекшие сутки на 22 июля вылечились от этого заболевания еще 287 человек, это в полтора раза больше, чем поставлено диагнозов.

Увы, но коронавирус опасен своими осложнениями и далеко не каждого заболевшего, особенно в солидном возрасте и с хроническими заболеваниями, удается спасти За последние сутки умерло еще еще четверо. Общее число смертей 171: из них 102 человека скончались от COVID-19, причиной смерти 69 стали иные заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Представители ТПП Восточной Сибири вошли в состав рабочей группы по реализации проекта строительства межвузовского студгородка
Кадровые назначения произведены в администрации Иркутска
Еще 4 человека умерли от коронавируса в Иркутской области
Коронавирус подтвердился еще у 176 жителей в Иркутской области
Поиски пропавшего Ан-2 вторые сутки продолжаются в Бурятии и Иркутской области
Мать, избивавшая дочерей шнурами от электроприборов, предстанет перед судом в Бурятии
17-летний подросток забрался на Мемориал Воинской Славы в Братске
Александр Ведерников: Перечень запрещенных на Байкале видов деятельности нужно конкретизировать
Бетоновоз в Иркутске протаранил 6 иномарок
Житель Иркутской области потерял деньги, перейдя по фейковой ссылке
Система торгово-промышленных палат внесла предложения по корректировке национальных проектов
Установлены причины 14 лесных пожаров в Усольском районе
Судебный пристав из Иркутска отправилась под домашний арест за взятку
Пытаясь купить шпица через интернет, трое сибиряков лишились средств
Новый жилой микрорайон появится в Иркутске у Чертугеевского залива
Еще четверо человек с коронавирусом скончались в Иркутской области
Продавец автомобилей обманул иркутян на 12 миллионов рублей
Коронавирус подтвердился еще у 170 человек в Иркутской области
22 июля в еженедельнике «Комсомольская правда» - итоговые результаты розыгрыша призов викторины «Конституция - это я!»
Эксперты рассказали, что бюджетный отдых на Байкале подорожал
Прокуратура приняла меры к недобросовестному застройщику в Тулуне
Диспансеризация старшего поколения пройдет в августе в Иркутской области
Спасатели вывезли с хребта Хамар-Дабан пострадавшего туриста
Пожар в городе Ангарске: трое человек спасены, один пострадал
На площадке ТПП Восточной Сибири состоялся вебинар, посвященный гигиеническим требованиям к условиям труда работающих с учетом эпидемиологической ситуации