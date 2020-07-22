Коронавирус подтвердился еще у 176 жителей в Иркутской области

22 Июль 2020 2020-07-22T05:27:17+03:00

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В Иркутской области продолжает увеличиваться количество случаев заражения коронавирусом. Последнее время это число стабильно возрастает на 170-180 человек в день. Это много меньше, чем еще неделю назад и позволяет уверенно говорить о стабилизации ситуации. Сегодня, 22 июля, диагноз COVID-19 подтвердился у 176 жителей Приангарья.

«Общее число случаев заражения в регионе с начала пандемии 12 152», - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Относительно количества выздоровевших тенденция, притом весьма положительная, также сохраняется. Их общее число уже перевалило за 8 тысяч, а конкретно - 8133. За истекшие сутки на 22 июля вылечились от этого заболевания еще 287 человек, это в полтора раза больше, чем поставлено диагнозов.

Увы, но коронавирус опасен своими осложнениями и далеко не каждого заболевшего, особенно в солидном возрасте и с хроническими заболеваниями, удается спасти За последние сутки умерло еще еще четверо. Общее число смертей 171: из них 102 человека скончались от COVID-19, причиной смерти 69 стали иные заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU