Кадровые назначения произведены в администрации Иркутска
Новые руководители подразделений названы в администрации Иркутска. В частности, кадровые перестановки коснулись департамента образования и управления по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре
"Начальником департамента образования с 21 июля назначен Олег Ивкин, который ранее возглавлял ГБПОУ «Иркутский техникум машиностроения». Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре возглавит Дмитрий Абрамович", - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Что касается тех, кого они сменили на этих постах, то недавний руководитель управления образования Александр Костин станет советником мэра, а Дмитрий Эверт, который возглавлял управление по физкультуре и спорту, возглавил ФОК «Юбилейный». Перемены произошли и в МАУ "Праздник". Исполнять обязанности директора этого муниципального предприятия будет Аркадий Стародубцев. Занимавший это место ранее Антон Титков будет помощником вице-мэра города по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира по хоккею с мячом.
ИСТОЧНИК KP.RU