Кадровые назначения произведены в администрации Иркутска

22 Июль 2020 2020-07-22T05:40:29+03:00

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Новые руководители подразделений названы в администрации Иркутска. В частности, кадровые перестановки коснулись департамента образования и управления по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре

"Начальником департамента образования с 21 июля назначен Олег Ивкин, который ранее возглавлял ГБПОУ «Иркутский техникум машиностроения». Управление по физической культуре и спорту комитета по социальной политике и культуре возглавит Дмитрий Абрамович", - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Что касается тех, кого они сменили на этих постах, то недавний руководитель управления образования Александр Костин станет советником мэра, а Дмитрий Эверт, который возглавлял управление по физкультуре и спорту, возглавил ФОК «Юбилейный». Перемены произошли и в МАУ "Праздник". Исполнять обязанности директора этого муниципального предприятия будет Аркадий Стародубцев. Занимавший это место ранее Антон Титков будет помощником вице-мэра города по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира по хоккею с мячом.

ИСТОЧНИК KP.RU