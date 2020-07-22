2020-07-22T05:57:14+03:00
Общество

Суворовское военное училище планируют открыть на базе бывшего ИВВАИУ

На реставрацию зданий потребуется более 1 млрд рублей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Суворовское военное училище планируют открыть на базе бывшего ИВВАИУСуворовское военное училище планируют открыть на базе бывшего ИВВАИУФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске планируют открыть Суворовское военное училище. Оно может появиться на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). С этой идеей общественники обратились к врио губернатору Приангарья Игорю Кобзеву. Глава региона ее поддержал.

- Училище планируют разместить в здании «Учебного корпуса» (бывшее главное здание военного училища) и «Штаба» (бывшее офицерское собрание), - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Они входят в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище». Уже известна предварительная стоимость работ по реставрации. На это потребуется более 1 млрд рублей. За поддержкой мы намерены обратиться в Минобороны.

Добавим, что на сегодня в Приангарье два кадетских корпуса – в Усолье-Сибирском и в Иркутске. По мнению властей, успешное окончание суворовского военного училища позволит ребятам поступить в лучшие высшие учебные военные заведения страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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