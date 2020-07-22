2020-07-22T06:30:13+03:00
Общество

Спасатели вывезли из байкальской тайги сломавшую ногу туристку из Москвы

Туристы застряли на реке Алла в Бурятии
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Спасатели вывезли из байкальской тайги сломавшую ногу туристку из Москвы.Спасатели вывезли из байкальской тайги сломавшую ногу туристку из Москвы.
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Вечером 19 июля спасателям из Байкальского поисково-спасательного отряда стало известно, что в труднодоступной местности Курумканского района Бурятии, на реке Алла, в 18 км.от целебных источников, произошло ЧП в группе туристов из Москвы. Ее участница сломала ногу, сама передвигаться не может, ей необходима помощь.

"Шесть спасателей Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения БПСО на автомобиле “УАЗ” выехали на помощь пострадавшим. В течение последующих суток спасатели поднялись пешком вверх по течению реки Алла, где и обнаружили туристов. Организовав четыре навесные переправы, общей протяженностью около 80 метров, спасатели в течение пяти часов транспортировали женщину и ее спутника на безопасную площадку, пригодную для посадки вертолета", - сообщает пресс-служба БПСО.

В конце концов москвичку на вертолете доставили в ближайшую, Баргузинскую ЦРБ, где ей проведут все необходимые обследования, хирургическое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Спасатели вывезли из байкальской тайги сломавшую ногу туристку из Москвы
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