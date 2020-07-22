Житель Усть-Кута лишился 600 тысяч после разговора с платежным роботом

22 Июль 2020 2020-07-22T09:21:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Трудно сказать, когда жители Иркутской области ( конечно, это характерно и для всей страны) перестанут доверять телефонным мошенникам и их рекомендациям относительно того, кому сообщить коды, которые приходят на телефон. И это при том, что аферисты редко применяют нестандартные подходы, в основном - одно и то же. Последний обман коснулся жителя Усть-Кута.

"Как выяснилось, пострадавшему позвонил неизвестный, представился работником службы безопасности банка и сообщил о том, что с его счета банковской карты списались денежные средства в сумме более 24 тысяч рублей. Чтобы вернуть указанные средства пострадавшему необходимо выполнить инструкции аферистов", - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Новое все же было. Если раньше от жертв требовалось назвать коды звонившим, то теперь предлагалось сообщить их некой роботизированной системе. Результат, правда, от этого не изменился - с его карты похитили около 600 тысяч рублей.

По этому поводу завели уголовное дело о краже. Полиция просит жителей к столь сомнительным звонкам относиться осторожнее.

ИСТОЧНИК KP.RU