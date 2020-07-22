"Мама, я в беде": мошенники забрали последние деньги у усольчанки, представившись ее сыном

22 Июль 2020 2020-07-22T11:20:21+03:00

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Ночной звонок на стационарный домашний телефон разбудил 69-летнюю жительницу Усолья-Сибирского. Мужчина на другом конце провода представился полицейским и сообщил, что сын женщины, якобы во время драки избил человека, и за это ему грозит тюрьма. Но тут же добавил, что можно уладить конфликт и помириться с потерпевшим, заплатив ему 50 тысяч рублей. Пенсионерка ответила, что таких денег у нее нет, и согласилась отдать последние 15 тысяч.

На это лжеполицейский ответил, что к ней подъедет водитель и заберет эти деньги. Для убедительности мошенник передал трубку плачущему мужчине, который поговорил с усольчанкой. По разговору она не разобрала, что это был вовсе не ее сын, а сообщник звонившего мошенника. Пенсионерка тут же приготовила 15 тысяч, и стала звонить сыну, который должен был находиться с семьей на отдыхе. Но, его телефон оказался недоступен. А через час к пенсионерке домой зашел незнакомый мужчина, забрал деньги и уехал. То, что ее обманули, сибирячка поняла, когда на утро смогла дозвониться до сына.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще раз призываем жителей региона провести со своими пожилыми родственниками профилактические беседы и объяснять им, как действовать в подобных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU