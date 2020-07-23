2020-07-23T07:35:24+03:00
Происшествия

Поиски пассажиров перевернувшейся лодки идут на Нижней Тунгуске

Моторку накрыло волной посередине реки
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Поиски пассажиров перевернувшейся лодки идут на Нижней Тунгуске.Поиски пассажиров перевернувшейся лодки идут на Нижней Тунгуске.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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На Нижней Тунгуске идут поиски местных жителей, которые на моторке добирались из райцентра, Ербогачена, в село Хамакар. Другой надежной дороги, кроме как по воде, в этих таежных краях нет. Расстояние между населенными пунктами около 150 километров. Во время этого пути и произошло ЧП.

"Компания из пяти человек на моторной лодке «Казанка» вышла из населенного пункта Ербогачён по направлению к селу Хамакар. Примерно в 35 км от села Ербогачен во время движения произошла внезапная остановка двигателя моторной лодки. В результате гребной волной лодку захлестнуло, и судно начало постепенно тонуть", - сообщает подробности пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Владелец моторки видел, как его пассажиры, пытаясь спастись, поплыли к разным берегам, и сам поплыл к правому берегу реки, к которому направились двое из них, женщина и мужчина. Еще двое мужчин поплыли к левому берегу. После этого их уже никто не видел.

Каждый, по всей вероятности, оценивал расстояние по-своему. От места ЧП до правого берега Нижней Тунгуски дальше - примерно 60 метров, глубина от двух до четырех метров. До левого берега реки около 40 метров, глубина от полутора до двух метров. Доплыв до правого берега, трое спасшихся не смогли отыскать своих односельчан, направившихся на левый берег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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