Смертельное ДТП на трассе «Байкал»: водитель Тойоты погибла, врезавшись в припаркованную фуру

23 Июль 2020 2020-07-23T07:51:50+03:00

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Крупная авария произошлоа ранним утром, 23 июля на трассе «Байкал» в Шелеховском районе. На 71-километре 63-летняя водитель Тойоты Пассо, которая ехала в сторону Иркутска, внезапно выехала на встречную полосу, где врезалась в припаркованный на обочине грузовик. Женщину извлекли из искореженного салона спасатели и врачи. Однако, спасти ей жизнь не удалось.

- Она скончалась по дороге в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас выясняются все подробности аварии.

Рассматриваются несколько версий ДТП. По одной из них, автолюбительница могла уснуть за рулем, либо же ей стало плохо. Известно, что перед столкновением, она никого не обгоняла. Трасса была пустая. Чтобы избежать подобных трагических аварий, полицейские еще раз напоминают автомобилистам соблюдать скоростной режим на трассах и на городских улицах

ИСТОЧНИК KP.RU