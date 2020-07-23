2020-07-23T10:25:57+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Иркутской области перевела лжебанкирам миллион рублей

Всего за последние сутки аферисты обманули 12 иркутян на 1,8 млн рублей
Вера ПАНЧУКОВА
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Пенсионерка из Иркутской области перевела лжебанкирам миллион рублейПенсионерка из Иркутской области перевела лжебанкирам миллион рублейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Схема уже стара, как мир, но работает безотказно. Сколько раз говорено, что получая звонки из банка от «сотрудников службы безопасности» с предупреждением, что с вашего счета пытаются похитить деньги, положите трубку и перезвоните по номеру горячей линии банка сами. На 90% окажется, что вас попросту обманывают. Но так делают далеко не все, некоторые галопом бегут к банкомату «спасать сбережения». В такую историю накануне попала пенсионерка из Куйтуна. Под чутким руководством аферистов, которые советовали перевести накопления на резервный счет для сохранности, за несколько минут лишилась одного миллиона рублей.

- Как только средства оказались на указанном счете, злоумышленники прекратили с женщиной разговор, а их номер телефона оказался недоступен, - сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области подробности.

На ту же удочку накануне попались еще сибиряка из Зимы, Братска, Иркутского района, Усолья-Сибирского. В сумме у них украли более четырехсот тысяч рублей.

- Еще двоих жителей региона мошенники обманули, используя легенду «родственник попал в беду», - добавляют в ГУ МВД России по Иркутской области. 30-летний юрист из Ангарска, не проверив информацию, отправил деньги своему брату, попавшему в ДТП, и потерял 90 тысяч рублей. Подобным образом была обманута 80-летняя иркутянка, она лишилась 45 тысяч рублей.

Не только телефонное мошенничество сейчас процветает. Аферисты находят жертв и в соцсетях. Так 23-летний житель Саняска, желая заработать на ставках, перевел лжебукмекеру более 80 тысяч рублей, а жительница Усть-Илимска «агенту по продаже авиабилетов» - 30 тысяч рублей.

На известном сайте объявлений желающие купить щенка, продать вещи и снять квартиру отправили аферистам больше 30 тысяч рублей.

Всего за сутки (22 июля) мошенники обманули 12 жителей Иркутской области на 1,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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