Иркутянка заплатила бывшему мужу 300 тысяч, чтобы продать квартиру

23 Июль 2020 2020-07-23T13:38:27+03:00

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После развода иркутянка осталась должна бывшему мужу 300 тысяч рублей. На таких условиях ей осталась машина - Nissan Tiida, 2008 года выпуска. Но платить эти деньги иркутянка не спешила, да и сумма немаленькая. Но супруг настаивал.

"Согласно судебному решению, автомобиль марки Nissan Tiida, 2008 года выпуска, оставлен женщине с условием, что она компенсирует бывшему мужу половину стоимости машины, а именно 126 тыс. рублей. Также она была обязана выплатить бывшему супругу более 180 тыс. рублей, что составляет половину от ранее выплаченной им суммы по кредитному договору", - уточняет пресс-служба УФССП Иркутской области.

Судебный пристав сообщил жительнице Первомайского, что деньги необходимо выплатить, иначе придется это сделать, но принудительно. Она все-таки тянула с выплатой. Из-за этого было вынесено постановление о запрете на регистрацию в отношении ее квартиры. Как раз она собиралась продавать жилплощадь. Сделка срывалась и ей ничего не оставалось, кроме как заплатить по счетам.

ИСТОЧНИК KP.RU