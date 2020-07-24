Трое жителей Бодайбо, которые застрелили и расчленили мужчину, получили более 30 лет тюрьмы

24 Июль 2020 2020-07-24T05:31:16+03:00

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Ограбить мужчину трое жителей Бодайбо решили весной 2019 года. Когда они ворвались к нему домой, выяснилось, что денег у него нет. Испугавшись, что тот может рассказать о нападении в полицию, подельники решили убить мужчину. Один из приятелей схватил укороченное самодельное охотничье гладкоствольное ружье и выстрелил в мужчину. Однако из-за неисправности патрона тот не пострадал.

Тогда второй подельник забрал ружье себе, перезарядил его и сам выстрелил пострадавшему в голову. На этом налетчики не успокоились, и еще несколько раз ударили уже раненного мужчину ножом. От полученных травм тот скончался на месте. После этого приятели попросили третьего друга помочь им избавиться от трупа. Вооружившись ножом и пилой, он расчленил тело и сложил части в пакеты. После этого они втроем вывезли труп за пределы Бодайбо и сожгли в металлической бочке. На днях преступная троица услышала приговор суда.

- Мужчинам, которые совершили разбойное нападение и убийство, назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы в 1 год 10 месяцев, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. - Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Третий их приятель, который помогал скрывать труп, проведет в колонии общего режима 2 года 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU