Еще 164 человека заразились COVID-19 в Иркутской области
Число заразившихся коронавирусом продолжает расти. С начала пандемии в регионе поставлено уже 12 тысяч 487 диагнозов COVID-19. Эти данные минздрава Иркутской области приводит оперативный штаб.
" В Иркутской области 24 июля вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. За сутки COVID-19 заразилось еще 164 человека. В то же время число выздоровевших возросло на 208", - сообщает пресс-служба правительства региона.
Это и в самом деле так. Количество выписавшихся из больниц растет и уже превысило 8, 5 тысяч человек, это практически 70% от общего числа зараженных.
В больницах сейчас находится 981 человек, у 80 из них болезнь протекает в тяжелой форме. На дому медицинскую помощь оказывают 2768.
Увы, но коронавирус и его осложнения опасны и могут привести к смерти. За истекшие сутки мы потеряли еще 5 человек. Всего от COVID-19 у нас скончались 108 человек, еще 70 умерли от заболеваний, не связанных с новой инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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