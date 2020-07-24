2020-07-24T05:56:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 164 человека заразились COVID-19 в Иркутской области

К 24 июля в Приангарье уже 12 487 заболевших
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Еще 164 человека заразились COVID-19 в Иркутской области.Еще 164 человека заразились COVID-19 в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Число заразившихся коронавирусом продолжает расти. С начала пандемии в регионе поставлено уже 12 тысяч 487 диагнозов COVID-19. Эти данные минздрава Иркутской области приводит оперативный штаб.

" В Иркутской области 24 июля вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. За сутки COVID-19 заразилось еще 164 человека. В то же время число выздоровевших возросло на 208", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Это и в самом деле так. Количество выписавшихся из больниц растет и уже превысило 8, 5 тысяч человек, это практически 70% от общего числа зараженных.

В больницах сейчас находится 981 человек, у 80 из них болезнь протекает в тяжелой форме. На дому медицинскую помощь оказывают 2768.

Увы, но коронавирус и его осложнения опасны и могут привести к смерти. За истекшие сутки мы потеряли еще 5 человек. Всего от COVID-19 у нас скончались 108 человек, еще 70 умерли от заболеваний, не связанных с новой инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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