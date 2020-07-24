Футболисты иркутского «Зенита» начнут новый сезон 9 августа в Твери

24 Июль 2020 2020-07-24T06:59:44+03:00

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Стало известно, когда и где футболисты иркутского «Зенита» проведут первые официальные матчи сезона 2020-2021. Итак, начинаем с выездной серии. Стартовая игра у зенитовцев состоится 9 августа в Твери с местной одноименной командой. А 12 августа иркутяне также в гостях встретятся с «Долгопрудным».

- Первые соперники — не подарок, - отметил спортивный директор «Зенита» Александр Ковалев. - "Тверь" и "Долгопрудный" ставят задачу по повышению в классе. Что касается сборов, то мы продолжаем тренировки на в Крымске. Здесь команда будет заниматься до 7 августа, за это время проведет еще три контрольных матча, после чего отправится на стартовые матчи Первенства. Состав скомплектован на 99 процентов. Ребята настроены по-боевому, мы будем показывать хороший, качественный футбол.

Добавим, что 23 июля иркутский «Зенит» на сборе в Крымске провел товарищеский матч с новороссийским «Черноморцем». Увы, наша команда уступила со счетом 1:2.

ИСТОЧНИК KP.RU