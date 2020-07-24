24 Июль 2020 2020-07-24T08:50:46+03:00

Иностранец около 2 лет проведет в колонии за въезд в Россию без разрешения . Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

чтобы попасть в страну, он изменил паспортные данные и отправился через Кяхту

Изменить размер текста: A A

Что делать если въезд в Россию запрещен, но побывать в стране необходимо? Иностранец, столкнувшись с тем, что граница для него "на замке" нашел выход. И два года, с 2018 по 2019, преспокойно приезжал в Бурятию через Кяхту на своем авто. Как это ему удавалось?

- Житель соседнего государства установленным порядком изменил персональные данные и в конце декабря 2017 года получил заграничный паспорт, - сообщает Кяхтинский районный суд.

Таким образом, на российской границе появился уже "другой человек", с новым именем. И ездил по своим делам через Кяхту и Монды вроде бы вполне "законно". И все-таки его опознали и задержали на российской территории.

За свои нелегальные вояжи ему теперь придется ответить. Ближайшие год год и 8 месяцев он проведет в Сибири. Но в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU