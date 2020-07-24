42 выпускника в Иркутской области получили 100 баллов по ЕГЭ

24 Июль 2020 2020-07-24T09:37:14+03:00

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ЕГЭ сданы. Сейчас завершается проверка работ по последним предметам. В начале августа предусмотрены дополнительные даты для сдачи экзаменов теми, кто не успел уложиться в отведенное время по уважительным причинам. Всего испытания прошел 12 тысяч 571 ученик.

"Уже известны результаты экзаменов по географии, информатике, литературе, русскому языку и профильной математике. В Иркутской области свыше 95% выпускников освоили общеобразовательные программы и преодолели минимальный порог по данным предметам. 42 человека сдали экзамены на 100 баллов: два по информатике, два по профильной математике, шесть по литературе и 32 по русскому языку. Среди них выпускники из Ангарского городского округа, Иркутска, Братска, Тулуна, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска, Иркутского и Шелеховского районов", - сообщает, со ссылкой на министерство образования региона, пресс-служба администрации Иркутской области.

Вот дополнительные даты ЕГЭ: 3 августа – по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам. 5 августа –по русскому языку; 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части по иностранным языкам; 8 августа – резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU