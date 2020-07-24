2020-07-24T13:10:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Иркутске открываются кафе, рестораны и столовые

В регионе с 27 июля действует новый этап снятия ограничений
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
В Иркутске открываются кафе, рестораны и столовые.В Иркутске открываются кафе, рестораны и столовые.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Новый этап снятия ограничений по коронавирусу объявлен в Иркутской области. Как сообщил в своем Инстаграме глава региона Игорь Кобзев, уже с 27 июля при гостиницах снова начинают работу кафе и рестораны. Конечно, с условием соблюдения всех мер безопасности, залы должны заполняться не более чем наполовину, соблюдаться социальная дистанция. А через неделю, с первого августа, на этих же условиях распахнут двери все точки общепита региона.

Маски пока придется продолжать носить, на этом настаивает Роспотребнадзор страны. Но с 1 августа – исключительно по желанию. Обязывать никто не будет.

Напомним, в Иркутске на сегодняшний день, на 24 июля, зафиксировано 12 тысяч 487 случаев коронавируса. Однако число госпитализированных впервые упало ниже тысячи, а полностью выздоровели уже 8560 человек, это около 70% от всех заразившихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жилой дом сгорел на улице Лобачевского в Иркутске
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 1 августа
Надругавшийся над 9-летней девочкой братчанин задержан в Красноярске
В Иркутске открываются кафе, рестораны и столовые
42 выпускника в Иркутской области получили 100 баллов по ЕГЭ
Иностранец около 2 лет проведет в колонии за въезд в Россию без разрешения
День Военно-Морского Флота во всех подробностях — только в видеосервисе Wink
Футболисты иркутского «Зенита» начнут новый сезон 9 августа в Твери
Комфортные условия для дачников создадут в пострадавшем от наводнения Тулуне
Еще 164 человека заразились COVID-19 в Иркутской области
Трое жителей Бодайбо, которые застрелили и расчленили мужчину, получили более 30 лет тюрьмы
Житель Тулуна расстрелял знакомого во время ссоры
Иркутянка заплатила бывшему мужу 300 тысяч, чтобы продать квартиру
Строительство дороги по острову Ольхон возможно
ТПП Восточной Сибири реализует проект по развитию экотуризма «Baikal EcoBike»