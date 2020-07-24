В Иркутске открываются кафе, рестораны и столовые

24 Июль 2020 2020-07-24T13:10:00+03:00

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Новый этап снятия ограничений по коронавирусу объявлен в Иркутской области. Как сообщил в своем Инстаграме глава региона Игорь Кобзев, уже с 27 июля при гостиницах снова начинают работу кафе и рестораны. Конечно, с условием соблюдения всех мер безопасности, залы должны заполняться не более чем наполовину, соблюдаться социальная дистанция. А через неделю, с первого августа, на этих же условиях распахнут двери все точки общепита региона.

Маски пока придется продолжать носить, на этом настаивает Роспотребнадзор страны. Но с 1 августа – исключительно по желанию. Обязывать никто не будет.

Напомним, в Иркутске на сегодняшний день, на 24 июля, зафиксировано 12 тысяч 487 случаев коронавируса. Однако число госпитализированных впервые упало ниже тысячи, а полностью выздоровели уже 8560 человек, это около 70% от всех заразившихся.

ИСТОЧНИК KP.RU