2020-07-25T10:26:36+03:00
Экономика

Вакансии для продавца в Иркутске: где найти хорошую работу

В День торговли выясняем, на что может в Приангарье рассчитывать работник этой сферы
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Вакансии для продавца в Иркутске: где найти хорошую работу.Вакансии для продавца в Иркутске: где найти хорошую работу.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Сегодня, 25 июля - День торговли. Накануне этого праздника аналитики подсчитали, какова сейчас ситуация на рынке труда у представителей этой, одной из самых многочисленных, профессий.

"Несмотря на кризис, связанный с пандемией, за первое полугодие 2020 года компании из розничной торговли разместили на hh.ru в Иркутской области больше 3,7 тысячи вакансий. Отрасль остается одной из самых массовых, " - сообщает руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова.

Больше всего вакансий направлено на продавцов и менеджеров по продажам, именно для них - больше половины вакансий в этой сфере. К слову, по данным минтруда Иркутской области, их сегодня требуется около 500. Нужны также специалисты по перевозкам и доставке грузов, бухгалтеры.

В тоже время именно у продавцов-кассиров традиционно самые низкие зарплаты в торговле и одни из самых низких в регионе в принципе. Среднее предложение - 25 тысяч рублей. Конечно, и тут "цена вопроса колеблется". Скажем, в Бодайбо тот же самый продавец будет получать уже 40-45 тысяч ( но для севера это тоже низкий уровень оплаты труда), сильно разнится доход кассира в супермаркете и продавца-консультанта в магазине бытовой техники. Разную зарплату предлагают и в зависимости от позиции - рядовой сотрудник или начальник отдела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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