25 Июль 2020 2020-07-25T10:59:13+03:00

COVID-19 в Иркутской области заразились 12 тысяч 648 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Еще 161 человек заразился коронавирусом в Иркутской области по данным на 25 июля. Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии составило уже 12 тысяч 648 человек.

"Госпитализировано 972 жителя региона. Из них 70 - в тяжелом состоянии. Амбулаторно медицинская помощь оказывается 2721 пациентам", - уточняет подробности пресс-служба администрации Иркутской области.

Тем временем число выздоровевших от коронавируса растет гораздо стремительнее. Сегодня, 25 июля, это число равно 8771 и за прошедшие сутки выросло на 211. Как отмечают эксперты, длительное сохранение подобной тенденции говорит о том, что заболевание понемногу отступает.

К сожалению, болезнь приводит к тяжелейшим осложнениям и даже к смерти. Так, прошедшие сутки унесли жизни еще шестерых жителей Приангарья. Пятеро из них умерли от коронавируса, еще один - от хронических заболеваний. Общее число смертей равно 184.

ИСТОЧНИК KP.RU