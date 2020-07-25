25 Июль 2020 2020-07-25T11:11:16+03:00

Еще шесть человек умерли в Иркутской области с коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Коронавирус остается опасной инфекцией. Несмотря на постепенное снятие ограничений, с этим надо считаться и быть в меру осторожным. Только за прошедшие сутки, на 25 июля, скончалось шесть жителей региона, которым был поставлен этот диагноз.

"Пятеро из них умерли от самого коронавируса, один - от иных заболеваний. Общее число смертей с COVID 19 составило 184 человека, в том числе 113 жизней унес вирус", - сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.

За четыре месяца, что продолжается пандемия коронавируса, заразились этой инфекцией 12 тысяч 648 человек. За прошедшие сутки это число выросло на 161.

Но есть и хорошие новости. Мы говорим прежде всего о выздоровевших, их число возросло до 8771. И стремительно растет, прибавив за сутки еще 211. При этом уменьшается число пациентов, нуждающихся в лечении в условиях стационарах. Таких сегодня 972. На дому оказывают помощь 2721.

ИСТОЧНИК KP.RU