2020-07-25T19:05:30+03:00
Общество

Отключение горячей воды в Иркутске 27 июля: адреса, даты

Сообщаем, где в Иркутске пройдет отключение горячей воды 27 июля
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Отключение горячей воды в Иркутске 27 июля: адреса, даты.Отключение горячей воды в Иркутске 27 июля: адреса, даты.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
Изменить размер текста:

Отключение горячей воды в Иркутске 27 июля. Кому это принесет проблемы? Тут надо сказать. что работы на тепловых сетях, из-за которых все и происходит, всегда требуют от жителей города определенного запаса терпения. Для того, чтобы раз и навсегда избавиться от необходимости подогревать воду для мытья в чайнике, многие обзаводятся водонагревателями, хотя они и пригождаются не так часто.

"Обращаем внимание, что 27 июля 2020 года в нескольких домах Иркутска будет отключено горячее водоснабжение. Это необходимо для диагностики и ремонтных работ на тепловой сети, для того, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем. Точные адреса и продолжительность работ смотрите в таблице", - сообщают энергетики в официальных аккаунтах в соцсетях.

Кого коснется отключение горячей воды в Иркутске 27 июля? В центре это улицы Депутатская и Байкальская, в Свердловском районе - Маяковская, Железнодорожная, Джамбула и м-он Университетский. В Ленинском районе - несколько небольших улиц.

Отключение горячей воды в Иркутске 27 июля.

Отключение горячей воды в Иркутске 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отключение горячей воды в Иркутске 27 июля: адреса, даты
Шестиклассник из Бурятии, который спас на пожаре четверых детей, получил награду
Еще шесть человек умерли в Иркутской области с коронавирусом
COVID-19 в Иркутской области заразились 12 тысяч 648 человек
Вакансии для продавца в Иркутске: где найти хорошую работу
Пять человек пострадало в столкновении двух иномарок в Ольхонском районе
В Иркутской области мать закормила маленького ребенка до смерти
Жилой дом сгорел на улице Лобачевского в Иркутске
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 1 августа
Надругавшийся над 9-летней девочкой братчанин задержан в Красноярске
В Иркутске открываются кафе, рестораны и столовые
42 выпускника в Иркутской области получили 100 баллов по ЕГЭ
Иностранец около 2 лет проведет в колонии за въезд в Россию без разрешения
День Военно-Морского Флота во всех подробностях — только в видеосервисе Wink
Футболисты иркутского «Зенита» начнут новый сезон 9 августа в Твери
Комфортные условия для дачников создадут в пострадавшем от наводнения Тулуне
Еще 164 человека заразились COVID-19 в Иркутской области
Трое жителей Бодайбо, которые застрелили и расчленили мужчину, получили более 30 лет тюрьмы
Житель Тулуна расстрелял знакомого во время ссоры
Иркутянка заплатила бывшему мужу 300 тысяч, чтобы продать квартиру
Строительство дороги по острову Ольхон возможно
ТПП Восточной Сибири реализует проект по развитию экотуризма «Baikal EcoBike»