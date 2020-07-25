Отключение горячей воды в Иркутске 27 июля: адреса, даты
Отключение горячей воды в Иркутске 27 июля. Кому это принесет проблемы? Тут надо сказать. что работы на тепловых сетях, из-за которых все и происходит, всегда требуют от жителей города определенного запаса терпения. Для того, чтобы раз и навсегда избавиться от необходимости подогревать воду для мытья в чайнике, многие обзаводятся водонагревателями, хотя они и пригождаются не так часто.
"Обращаем внимание, что 27 июля 2020 года в нескольких домах Иркутска будет отключено горячее водоснабжение. Это необходимо для диагностики и ремонтных работ на тепловой сети, для того, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем. Точные адреса и продолжительность работ смотрите в таблице", - сообщают энергетики в официальных аккаунтах в соцсетях.
Кого коснется отключение горячей воды в Иркутске 27 июля? В центре это улицы Депутатская и Байкальская, в Свердловском районе - Маяковская, Железнодорожная, Джамбула и м-он Университетский. В Ленинском районе - несколько небольших улиц.
Отключение горячей воды в Иркутске 27 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU