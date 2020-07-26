Ливневые дожди и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 26 июля

26 Июль 2020 2020-07-26T05:18:06+03:00

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В Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают: днем 26 июля погода в южных и западных районах региона серьезно ухудшится. Ожидаются ливневые дожди, грозы и усиление северо-западного ветра до 14 метров в секунду.

"Неблагоприятные погодные условия ожидаются и на Байкале, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Там также прогнозируются дожди, грозы и усиление ветра".

Для того, чтобы обезопасить себя во время серьезного ухудшения погоды, сотрудники МЧС советуют воздержаться от поездок на природу. Если вы уже запланировали поход в лес или поездку на лодке или катере, то лучше все это перенести на другой день. Также при усилении ветра не стоит выходить на улицу. Ну, а, если сделать это все же пришлось, держитесь подальше от деревьев, ветхих зданий и ненадежно закрепленных конструкций - например, рекламных щитов.

ИСТОЧНИК KP.RU