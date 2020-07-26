2020-07-26T05:18:06+03:00
Происшествия

Ливневые дожди и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 26 июля

Сотрудники МЧС советуют воздержаться от поездок на природу
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Ливневые дожди и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 26 июляЛивневые дожди и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 26 июляФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают: днем 26 июля погода в южных и западных районах региона серьезно ухудшится. Ожидаются ливневые дожди, грозы и усиление северо-западного ветра до 14 метров в секунду.

"Неблагоприятные погодные условия ожидаются и на Байкале, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Там также прогнозируются дожди, грозы и усиление ветра".

Для того, чтобы обезопасить себя во время серьезного ухудшения погоды, сотрудники МЧС советуют воздержаться от поездок на природу. Если вы уже запланировали поход в лес или поездку на лодке или катере, то лучше все это перенести на другой день. Также при усилении ветра не стоит выходить на улицу. Ну, а, если сделать это все же пришлось, держитесь подальше от деревьев, ветхих зданий и ненадежно закрепленных конструкций - например, рекламных щитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 10 нелегалов вычислили во время рейда в Иркутском районе
Еще один человек умер от коронавируса в Иркутской области
Ливневые дожди и сильный ветер ожидаются в Иркутской области 26 июля
Отключение горячей воды в Иркутске 27 июля: адреса, даты
Шестиклассник из Бурятии, который спас на пожаре четверых детей, получил награду
Еще шесть человек умерли в Иркутской области с коронавирусом
COVID-19 в Иркутской области заразились 12 тысяч 648 человек
Вакансии для продавца в Иркутске: где найти хорошую работу
Пять человек пострадало в столкновении двух иномарок в Ольхонском районе
В Иркутской области мать закормила маленького ребенка до смерти
Жилой дом сгорел на улице Лобачевского в Иркутске
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 1 августа
Надругавшийся над 9-летней девочкой братчанин задержан в Красноярске
В Иркутске открываются кафе, рестораны и столовые
42 выпускника в Иркутской области получили 100 баллов по ЕГЭ
Иностранец около 2 лет проведет в колонии за въезд в Россию без разрешения
День Военно-Морского Флота во всех подробностях — только в видеосервисе Wink
Футболисты иркутского «Зенита» начнут новый сезон 9 августа в Твери
Комфортные условия для дачников создадут в пострадавшем от наводнения Тулуне
Еще 164 человека заразились COVID-19 в Иркутской области
Трое жителей Бодайбо, которые застрелили и расчленили мужчину, получили более 30 лет тюрьмы
Житель Тулуна расстрелял знакомого во время ссоры
Иркутянка заплатила бывшему мужу 300 тысяч, чтобы продать квартиру
Строительство дороги по острову Ольхон возможно
ТПП Восточной Сибири реализует проект по развитию экотуризма «Baikal EcoBike»