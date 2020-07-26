Более 10 нелегалов вычислили во время рейда в Иркутском районе

26 Июль 2020 2020-07-26T08:23:34+03:00

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Полицейские и сотрудники ОМОНа продолжают проводить рейды по выявлению мигрантов, которые проживают в Иркутской области, нарушая закон. Например, они могут работать на территории региона без прописки, регистрации или вида на жительство. На этот раз сотрудники МВД наведались в деревню Грановщина Иркутского района, в которой иностранцы занимаются строительством домов.

"В результате проверки было составлено более 10 административных протоколов в отношении иностранных граждан", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Оказалось, что четверо мигрантов жили и работали на территории региона, нарушая действующее законодательство. После выяснения всех обстоятельств двоим из них было назначено наказание в виде штрафа. Однако это не самое серьезное наказание за проживание в регионе без прописки. Самых злостных нарушителей могут выдворить за пределы России по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU