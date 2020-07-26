Коммунальную аварию в Черемховском районе устранили спустя сутки

26 Июль 2020 2020-07-26T13:58:37+03:00

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Днем 26 июля сотрудникам МЧС и техническим специалистам удалось восстановить холодное водоснабжение в Черемховском районе. За день до этого из-за коммунальной аварии без воды остались жители села Петровка, поселков Михайловка, Алехино, Зерновое, Молочное и Чемодариха, деревни Поздеево, Касьяновка и Субботина и города Свирск и Черемхово.

"В них располагаются 15325 жилых домов и 106 социально значимых объектов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Проживают в этих населенных пунктах 75195 человек".

Чтобы как можно быстрее вернуть холодную воду жителям Черемховского района, на месте аварии работали не только специалисты из ЖКХ, но и спасатели. Всего было задействовано 47 человек и 22 единицы техники. И теперь, спустя сутки, водоснабжение во всех 11 населенных пунктах полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU