Движение по Ушаковскому мосту в Иркутске откроют 27 июля

26 Июль 2020 2020-07-26T17:37:09+03:00

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Автомобилисты Иркутска наконец-то смогут вздохнуть свободно - Ушаковский мост откроют уже 27 июля. Первые машины смогут проехать по нему уже в 6 утра. Но это не значит, что все работы завершены - до финишной прямой в реставрации моста еще далеко.

"На сегодняшний день работы по асфальтированию завершены, однако нужно еще сделать тротуары, смонтировать освещение и установить разделительное ограждение, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Контролировать проведение работ по-прежнему будут круглосуточно".

Напомним, Ушаковский мост в районе Нижней Набережной закрыли на реставрацию 2 июля. И из-за этого в Иркутске практически сразу начались серьезные пробки. Чтобы как-то исправить ситуацию, в городской администрации постановили сократить сроки ремонта и открыть движение 26 июля, в то время как изначально датой сдачи моста в эксплуатацию было 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU