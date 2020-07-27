Директор агентства недвижимости из Ангарска похитила у клиентов 16 миллионов

27 Июль 2020 2020-07-27T06:34:41+03:00

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Больше 10 случаев мошенничества, 14 пострадавших и 16 миллионов похищенных средств. Таков итог криминальной деятельности 37-летнего директора одного из агентств недвижимости Ангарска.

"По предварительной информации, на протяжении полутора лет предприниматель входила в доверие к своим клиентам и, пользуясь их недостаточными знаниями гражданско-правовых отношений, получала на хранение денежные средства, предназначенные для покупки жилья. Желающим улучшить свои жилищные условия, нередко людям пенсионного возраста, она предлагала так называемую защищенную сделку, якобы выступая ее гарантом. Имея в распоряжении крупную сумму денежных средств, обвиняемая находила продавцов квартир и, выполняя роль посредника, принимала участие в заключении договора купли-продажи, после которого по надуманным предлогам отказывала в передаче денег продавцу", - сообщает подробности происшествия пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В результате продавцы недвижимости через суд оспаривали сделку. А несостоявшиеся покупатели без всякого успеха требовали назад деньги, отданные риэлтору. Причем, дама настолько вошла во вкус подобных способов продажи, что даже будучи под следствием, совершила еще одну похожую сделку, тоже подпадающую под статью за мошенничество. Чтобы подобные истории не продолжились дальше, она помещена в изолятор, а суд по ходатайству следователей отправил ее под арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU